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    Селихов официально стал игроком «Спартака»

    «Спартак» объявил о трансфере голкипера «Амкара» Александра Селихова. Руководители клубов достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России 22-летний вратарь перейдет в московскую команду. До этого времени он будет выступать за пермяков.

    Селихов заключил с красно-белыми договор на 4,5 года. Ранее сообщалось, что россиянин обойдется девятикратным чемпионам России в 3,5 миллиона евро.

    Стоит отметить, что Селихов был в системе «Спартака» с 2006 по 2008 год.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2016 16:10
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +15

      SSC 23 ноября 2016, 11:51

      Мне кажется это больше попытка увести сильного вратаря из под носа Зенита, то есть ослабление конкурента , нежели усиление состава.

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 23 ноября 2016, 11:26

      Тяжело будет выиграть место в основе, а не имение практики не предрасполагает прогрессу...но будем посмотреть (с)

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 22 ноября 2016, 23:18

      Селихов - сильный вратарь. Успехов ему в Спартаке!

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 22 ноября 2016, 22:18

      а на

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 22 ноября 2016, 20:55

      Письякова в Амкар!

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 22 ноября 2016, 20:43

      Можно попадать в ЛЧ,как Ростов: при весьма скромном бюджете и наличии тренера с большим опытом постановки игры в автобус скромным составом исполнителей. Можно, как Зенит: сидя на большом мешке денег, скупать жадных до денег иностранных полузвёзд и добавлять к ним ведущих игроков своих конкурентов. Руководители мясных выбрали второй путь.

      2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 22 ноября 2016, 19:02

      нежданчик, все таки Зениту он реально на данный момент времени нужнее был ну тем интереснее) удачи ему в борьбе за место под солнцем с Ребровым..а Письякову значит пора сказать пока..

      -2
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 22 ноября 2016, 18:49

      Добро пожаловать в команду!!! Удачи!!!

      -1
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 22 ноября 2016, 18:34

      Удачи Спартаку и Селихову. Вот только всегда немного обидно, когда у клуба есть два сильных вратаря. Один значит будет просиживать...

      -1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 ноября 2016, 18:06

      ну теперь Писякова наконец-то скинут, балласт этот) самый плохой вратарь за всю историю Спартака! Селихову удачи!

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