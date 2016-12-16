ЦСКА проведет девять контрольных матчей

Стал известен предварительный план ЦСКА на предстоящую зимнюю паузу. Армейский клуб в этот период проведет девять контрольных матчей. Два на первом этапе подготовки, три – на втором и четыре – на третьем. Соперники и даты матчей будут утверждены в ближайшее время.

Первый сбор в Кампоаморе пройдет с 10 по 22 января. В Испании запланированы также второй и третий сборы. Планируется, что армейцы вернутся с заключительного сбора за неделю до первого официального поединка в 2017 году – в первых числах марта ЦСКА на своей арене примет «Зенит».