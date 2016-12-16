Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком «Ниццы»

Данте был в Баварии, потому такой ценник, волки его контакт большой тянуть не стали. Бельханда по ходу до сих пор Киеву принадлежит и мыкают его по арендам всё время. С 5 по 6 места их кстати могут зимой забрать, если кто захочет усилиться из лидеров других стран. Цена и качество вполне.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли зарабатывает больше всех в своей команде. За месяц 26-летний итальянец имеет 450 тысяч евро. Вслед за ним идет защитник Данте, который получает 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Бельханда с цифрой в 200 тысяч евро.
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— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 15 декабря 2016 г.