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    Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком «Ниццы»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли зарабатывает больше всех в своей команде. За месяц 26-летний итальянец имеет 450 тысяч евро. Вслед за ним идет защитник Данте, который получает 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Бельханда с цифрой в 200 тысяч евро.

    Источник: Twitter

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    16.12.2016 09:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:29

      Данте был в Баварии, потому такой ценник, волки его контакт большой тянуть не стали. Бельханда по ходу до сих пор Киеву принадлежит и мыкают его по арендам всё время. С 5 по 6 места их кстати могут зимой забрать, если кто захочет усилиться из лидеров других стран. Цена и качество вполне.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:25

      Всё логично. Чем раскручен футболист, тем больше ЗП. Бало не просто так Ливерпуль отдал, ЗП у него большая и отрабатывает он нормально, просто много травмируется. И посмотрите сначала статистику прежде чем писать. 7 матчей сыграл, 6 голов и только 1 из них пенальти. У Плеа 10 голов, но и 17 игр.

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 16 декабря 2016, 11:16

      сколько же переоцененных футболистов...

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 декабря 2016, 09:28

      Кокорин в Динамо примерно столько же получал) Хотя едва ли он играет лучше даже такого разобранного Марио.

      4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 16 декабря 2016, 09:17

      Да какой там спрос, он там видимо доигрывает свою карьеру

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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 декабря 2016, 09:15

      С него и спрос должен быть самый большой

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