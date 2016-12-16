Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком «Ниццы»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли зарабатывает больше всех в своей команде. За месяц 26-летний итальянец имеет 450 тысяч евро. Вслед за ним идет защитник Данте, который получает 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Бельханда с цифрой в 200 тысяч евро.

twit text — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 15 декабря 2016 г.