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ФИФА еще не застраховала ЧМ-2018 от отмены

14 декабря 2016, 12:45
6

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил,что ФИФА находится в процессе страхования чемпионата мира, который пройдет в России. По мнению Сорокина, отмена соревнования не пойдет никому на пользу.

«Страхует его ФИФА, процесс идет, они в финальной стадии подбора страхователя, но оргкомитет ЧМ не страхует. Мне трудно сказать, что в страховку входит, что не входит, но традиционно страхуются только на обстоятельства непреодолимой силы. Нелогично было бы застраховать ЧМ от отмены, а потом самим же его отменить, ни одна страховая компания его не примет из логики процесса», – сказал Сорокин.

Источник: Life
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (6)
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Sanches 1204
1481709235
Рано отменять,ждут когда мы всё достроим
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Тraumtanzеr
1481711139
Что страховать то?Бомж арену? xD
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Ч.В.Г.
1481712529
Всего лишь игра на нервах. Уровень затрат и организации ЧМ по бобслею и футболу не сопоставим.
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shinnik
1481713743
Бомбанём по Брюсселю...или где там логово фифистов?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1481717905
Обманул Путин россиян обещая к ЧМ построить новые дороги, гостиницы, скоростные ЖД сообщения между городами участниками. За враньё надо лишать страны различных забав за невыполненные обещания.
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egordonbass
1481807050
Если отнимут ЧМ, это будет уже 100% политика
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