ФИФА еще не застраховала ЧМ-2018 от отмены

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил,что ФИФА находится в процессе страхования чемпионата мира, который пройдет в России. По мнению Сорокина, отмена соревнования не пойдет никому на пользу.

«Страхует его ФИФА, процесс идет, они в финальной стадии подбора страхователя, но оргкомитет ЧМ не страхует. Мне трудно сказать, что в страховку входит, что не входит, но традиционно страхуются только на обстоятельства непреодолимой силы. Нелогично было бы застраховать ЧМ от отмены, а потом самим же его отменить, ни одна страховая компания его не примет из логики процесса», – сказал Сорокин.