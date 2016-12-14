Румменигге доволен новым контрактом с Левандовски

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге счастлив, что клуб смог договориться с нападающим Робертом Левандовски о продлении контракта.

«Я счастлив, что «Бавария» продлила контракт с Левандовски. Этот футболист является одним из самых сильных центральных нападающих в мире. Мы смогли добиться того, чтобы Роберт продолжал играть в нашем клубе еще долгие годы», – заявил Румменигге после подписания всех необходимых бумаг.

Напомним, что новый контракт рассчитан до середины 2021 года.