Сафонов считает, что холод не помешает возможному переходу Депая в «Спартак»

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал информацию о вероятном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Спартак». По его мнению, голландца не должна отпугнуть холодная российская погода. Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист может быть арендован столичным клубом в зимнее трансферное окно.

– Главный игрок на зимнем рынке в России – это «Спартак». Верно ли это утверждение?

– Не совсем. Новых ярких исполнителей и замену Витселю активно ищет «Зенит», в Казани будут искать новые клубы большой группе игроков. Большая работа – игроки на выход и на вход – идет в «Локо».

– Самое неожиданная новость ноября-декабря в РФПЛ тоже связана со «Спартаком». Якобы клуб возьмет в аренду Мемфиса Депая.

– Почему нет? В Манчестере он сидит на лавке, парень амбициозный. Наверняка Депай хочет играть, а не смотреть на футбол со стороны, пусть и в Англии. «Спартаку» он точно поможет. С клубом, уверен, красно-белые договорятся.

– РФПЛ – это футбол в мороз, снег. Он у нас замерзнет!

– Депай замерзнет? В Москве? Да вы о чем?! Ему тут все понравилось!