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  • Сафонов считает, что холод не помешает возможному переходу Депая в «Спартак»

Сафонов считает, что холод не помешает возможному переходу Депая в «Спартак»

13 декабря 2016, 14:12
16

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал информацию о вероятном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Спартак». По его мнению, голландца не должна отпугнуть холодная российская погода. Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист может быть арендован столичным клубом в зимнее трансферное окно.

– Главный игрок на зимнем рынке в России – это «Спартак». Верно ли это утверждение?

– Не совсем. Новых ярких исполнителей и замену Витселю активно ищет «Зенит», в Казани будут искать новые клубы большой группе игроков. Большая работа – игроки на выход и на вход – идет в «Локо».

– Самое неожиданная новость ноября-декабря в РФПЛ тоже связана со «Спартаком». Якобы клуб возьмет в аренду Мемфиса Депая.

– Почему нет? В Манчестере он сидит на лавке, парень амбициозный. Наверняка Депай хочет играть, а не смотреть на футбол со стороны, пусть и в Англии. «Спартаку» он точно поможет. С клубом, уверен, красно-белые договорятся.

– РФПЛ – это футбол в мороз, снег. Он у нас замерзнет!

– Депай замерзнет? В Москве? Да вы о чем?! Ему тут все понравилось!

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спартак Депай Мемфис
Комментарии (16)
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_peretrukhin8
1481631723
ДЕпай! ДАВАЙ УЖЕ ПРИЕЗЖАЙ!!!
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FCQ
1481634722
Надеемся приедет Промес должен уговорить его...
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тётя ASYA
1481635402
а точно он нужен?
Ответить
Romio-xxx
1481635530
ему тут все понравилось-Ключевая фраза!!!
Ответить
M.I.K.T.O.R.
1481639069
пусть приезжает!!они с Промесом зажгут))
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4agaaa
1481642266
Фантастическое усиление! Очень высокий уровень игрока, именно такие трансферы и нужны Спартаку но не "уорисы ", ждём с нетерпением!!!
Ответить
ДяДь ПашА
1481645572
если Депай перейдет будет очень хорошо
Ответить
Фан666
1481646597
Так то может и перейти в Спартак, вот ван дер Ваарт играет за датский Миддюленд и не пыхтит
Ответить
ДИМА1980
1481647916
Перейдёт. Сафонов больно уж уверенно говорит. если так, то это реальное усиление.
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опус 2
1481655889
Или много знает ,или очередной балабол. Время покажет !
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