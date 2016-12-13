Радимов: «У «Зенита» очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился итогами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, «Зенит» проведет два матча с «Андерлехтом».

«Я не стал бы называть этот жребий для «Зенита» удачным или неудачным – он получился ровным. Могли попасться команды и посильнее, но могли и послабее. Про «Андерлехт» мне сложно что-то сказать. Честно признаться, я не особо слежу за этой командой. Даже почти не запомнил их в матче с «Ростовом» на квалификационной стадии ЛЧ – у подопечных Курбана Бердыева было уже столько ярких побед в Европе, что игры с бельгийцами как-то затерялись.

Если говорить о том, насколько сложно будет «Зениту» противостоять «Андерлехту» после зимней паузы, то не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы из-за перерыва в чемпионате. Ведь не помешал этот самый перерыв «Зениту», ЦСКА и «Шахтеру» в свое время выиграть Кубок УЕФА. На это не нужно обращать внимание. Все уже давно научились подходить к важным матчам в оптимальных кондициях. Считаю, что у «Зенита» очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы», – заявил Радимов.