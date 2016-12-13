Слуцкий хотел бы переиграть матч Россия – Уэльс

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какая игра вызвала у него самые большие эмоции в его карьере. Специалист также признался, что хотел бы переиграть матч Евро-2016 против Уэльса, который россияне проиграли со счетом 0:3 и покинули Евро-2016.

– За эти годы – лучший по качеству футбола матч вашего ЦСКА? Чтоб душа пела?

– Не знаю… Столько всего! Я не могу сейчас отлистать события далеко назад.

– Тогда – за последние пару лет.

– Почему-то приходит на ум матч со «Спортингом», когда мы выиграли 3:1. Четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не могу говорить про качество – но вызывала игра какие-то невероятные эмоции!

– А какой хотелось бы переиграть?

– Россия – Уэльс.

– Главное пожелание сейчас самому себе?

– Пожелания для самого себя не обязательно озвучивать через газеты… Я могу пожелать что-то огромной армии болельщиков ЦСКА. Сказать еще раз им огромное спасибо. Ребята, меня потрясла ваша реакция – за редким исключением. Поэтому – вы лучшие. С вами было классно. Уверен, с такими болельщиками у клуба всегда все будет хорошо. А вам я и так рассказал больше, чем собирался…