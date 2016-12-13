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Слуцкий хотел бы переиграть матч Россия – Уэльс

13 декабря 2016, 06:06
8

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какая игра вызвала у него самые большие эмоции в его карьере. Специалист также признался, что хотел бы переиграть матч Евро-2016 против Уэльса, который россияне проиграли со счетом 0:3 и покинули Евро-2016.

– За эти годы – лучший по качеству футбола матч вашего ЦСКА? Чтоб душа пела?

– Не знаю… Столько всего! Я не могу сейчас отлистать события далеко назад.

– Тогда – за последние пару лет.

– Почему-то приходит на ум матч со «Спортингом», когда мы выиграли 3:1. Четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не могу говорить про качество – но вызывала игра какие-то невероятные эмоции!

– А какой хотелось бы переиграть?

– Россия – Уэльс.

– Главное пожелание сейчас самому себе?

– Пожелания для самого себя не обязательно озвучивать через газеты… Я могу пожелать что-то огромной армии болельщиков ЦСКА. Сказать еще раз им огромное спасибо. Ребята, меня потрясла ваша реакция – за редким исключением. Поэтому – вы лучшие. С вами было классно. Уверен, с такими болельщиками у клуба всегда все будет хорошо. А вам я и так рассказал больше, чем собирался…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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frickmaster
1481601938
неплохо бы)))
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sergey_86-76
1481603139
лучше бы честно сказал кто состав на евро-2016 определял. если не он, тогда вопросов нет, а если сам определял, то неплохо бы пояснить свой выбор.
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айор балдёжник
1481604376
и проиграть 0-5
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Niepel
1481605438
Сопливых вовремя целуют!
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zadira56
1481606680
Умник)
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cska-62
1481613439
Матч Россия - Уэльс? На «бомбардире» есть мой анализ разгрома! И даже предыдущего матча со словаками… Когда Слуцкий заставил играть команду без правого защитника оба матча. cska-62, 20.06.2016, 23:50 http://bombardir.ru/news/472030
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Boniel+
1481615627
За что Вас хвалить?За последние пол года Вы проиграли все и уходите с позором!!!Если болельщики критикуют по делу-это плохие люди, непонимающие ничего в футболе.Только вот хвалить не за что.По игре ЦСКА худшая команда.Пасов назад и вратарю бешенное кол-во,дурацкие пасы через все поле в никуда.без развития.Вы даже не научили делать точным первый пас,сразу потеря.Игроки бояться мяча.Ещё много футбольных истин,которые для Вас не доступны.Вот в этом Ваша беда!
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