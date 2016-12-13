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    Слуцкий хотел бы переиграть матч Россия – Уэльс

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какая игра вызвала у него самые большие эмоции в его карьере. Специалист также признался, что хотел бы переиграть матч Евро-2016 против Уэльса, который россияне проиграли со счетом 0:3 и покинули Евро-2016.

    – За эти годы – лучший по качеству футбола матч вашего ЦСКА? Чтоб душа пела?

    – Не знаю… Столько всего! Я не могу сейчас отлистать события далеко назад.

    – Тогда – за последние пару лет.

    – Почему-то приходит на ум матч со «Спортингом», когда мы выиграли 3:1. Четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не могу говорить про качество – но вызывала игра какие-то невероятные эмоции!

    – А какой хотелось бы переиграть?

    – Россия – Уэльс.

    – Главное пожелание сейчас самому себе?

    – Пожелания для самого себя не обязательно озвучивать через газеты… Я могу пожелать что-то огромной армии болельщиков ЦСКА. Сказать еще раз им огромное спасибо. Ребята, меня потрясла ваша реакция – за редким исключением. Поэтому – вы лучшие. С вами было классно. Уверен, с такими болельщиками у клуба всегда все будет хорошо. А вам я и так рассказал больше, чем собирался…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 06:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 13 декабря 2016, 10:53

      За что Вас хвалить?За последние пол года Вы проиграли все и уходите с позором!!!Если болельщики критикуют по делу-это плохие люди, непонимающие ничего в футболе.Только вот хвалить не за что.По игре ЦСКА худшая команда.Пасов назад и вратарю бешенное кол-во,дурацкие пасы через все поле в никуда.без развития.Вы даже не научили делать точным первый пас,сразу потеря.Игроки бояться мяча.Ещё много футбольных истин,которые для Вас не доступны.Вот в этом Ваша беда!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2016, 10:17

      Матч Россия - Уэльс? На «бомбардире» есть мой анализ разгрома! И даже предыдущего матча со словаками… Когда Слуцкий заставил играть команду без правого защитника оба матча.

      cska-62, 20.06.2016, 23:50
      http://bombardir.ru/news/472030

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 13 декабря 2016, 08:24

      Умник)

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 13 декабря 2016, 08:03

      Сопливых вовремя целуют!

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 13 декабря 2016, 07:46

      и проиграть 0-5

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 декабря 2016, 07:25

      лучше бы честно сказал кто состав на евро-2016 определял.
      если не он, тогда вопросов нет, а если сам определял, то неплохо бы пояснить свой выбор.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sergey_86-76 13 декабря 2016, 09:26

      Может быть и сам мог выбрать состав, из имеющихся игроков, а наиграть
      их вместе когда было.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 13 декабря 2016, 07:05

      неплохо бы)))

      -1
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