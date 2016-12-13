Слуцкий хотел бы переиграть матч Россия – Уэльс

За что Вас хвалить?За последние пол года Вы проиграли все и уходите с позором!!!Если болельщики критикуют по делу-это плохие люди, непонимающие ничего в футболе.Только вот хвалить не за что.По игре ЦСКА худшая команда.Пасов назад и вратарю бешенное кол-во,дурацкие пасы через все поле в никуда.без развития.Вы даже не научили делать точным первый пас,сразу потеря.Игроки бояться мяча.Ещё много футбольных истин,которые для Вас не доступны.Вот в этом Ваша беда!
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какая игра вызвала у него самые большие эмоции в его карьере. Специалист также признался, что хотел бы переиграть матч Евро-2016 против Уэльса, который россияне проиграли со счетом 0:3 и покинули Евро-2016.
– За эти годы – лучший по качеству футбола матч вашего ЦСКА? Чтоб душа пела?
– Не знаю… Столько всего! Я не могу сейчас отлистать события далеко назад.
– Тогда – за последние пару лет.
– Почему-то приходит на ум матч со «Спортингом», когда мы выиграли 3:1. Четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не могу говорить про качество – но вызывала игра какие-то невероятные эмоции!
– А какой хотелось бы переиграть?
– Россия – Уэльс.
– Главное пожелание сейчас самому себе?
– Пожелания для самого себя не обязательно озвучивать через газеты… Я могу пожелать что-то огромной армии болельщиков ЦСКА. Сказать еще раз им огромное спасибо. Ребята, меня потрясла ваша реакция – за редким исключением. Поэтому – вы лучшие. С вами было классно. Уверен, с такими болельщиками у клуба всегда все будет хорошо. А вам я и так рассказал больше, чем собирался…