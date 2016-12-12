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    Ерохин подчеркнул, что «Спарта» является серьезным соперником для «Ростова» в 1/16 финала ЛЕ

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин считает, что желто-синим достался серьезный соперник в лице пражской «Спарты» в 1/16 финала Лиги Европы. При этом игрок подчеркнул, что на этой стадии ростовчанам было бы интересно сыграть с «Тоттенхэмом», который дважды обыграл ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Спарта» – серьезный соперник. В прошлом году все смотрели, как пражане играли с ЦСКА и «Краснодаром». Наш соперник смотрелся очень уверенно, так что будет тяжело.

    Было бы интересно встретиться с «Тоттенхэмом». Нужно серьезно подготовиться, чтобы пройти дальше. Выполнить все то, что будет требовать тренер», – сказал Ерохин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 17:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 декабря 2016, 00:00

      если ,Ростов настроится на игру думаю спарту победят!!! Ростов удачи

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 декабря 2016, 22:10

      Спартак адекватный соперник. Будет интересно на Караваева посмотреть. А так шансы равны у команд

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 декабря 2016, 18:46

      Надеюсь мы еще встретимся с Тотенхемом. Вперед, Сельмаш!

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