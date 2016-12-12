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    Стали известны даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоялась сегодня в Ньоне. Первые встречи пройдут 14-15 и 21-22 февраля, ответные – 7-8 и 14-15 марта.

    14 февраля

    «Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

    «ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

    15 февраля

    «Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

    «Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

    21 февраля

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)

    «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)

    22 февраля

    «Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

    «Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)

    7 марта

    «Наполи» (Италия) – «Реал» (Испания)

    «Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия)

    8 марта

    «Боруссия» Д (Германия) – «Бенфика» (Португалия)

    «Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

    14 марта

    «Ювентус» (Италия) – «Порту» (Португалия)

    «Лестер» (Англия) – «Севилья» (Испания)

    15 марта

    «Монако» (Франция) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия)

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      K1slo 13 декабря 2016, 12:28

      Манчестер сити - Монако

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 декабря 2016, 18:42

      «Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

      Ахахахахахахаахах.... бедный, бедный Венгер... порча что ли))))

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