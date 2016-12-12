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    Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать «Спартак»

    Нападающий «Слована» Николай Комличенко, права на которого принадлежат «Краснодару», высказал мнение относительно расклада сил в чемпионской гонке в РФПЛ. Футболист считает, что «быки» не потеряли шансов догнать в турнирной таблице лидирующий «Спартак». После 17-ти туров в активе краснодарцев 28 очков, у красно-белых – 40.

    «Отрыв приличный, но игр еще много, по любому спартаковцы могут оступиться. А «Краснодару» надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать «Спартак», – сказал Комличенко.

    Источник: Р-Спорт

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    12.12.2016 12:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 декабря 2016, 21:32

      Позитивно отношусь к "Краснодару", но объективно сейчас команда идет скорее на спад чем на подъем. В первую очередь из-за смены тренера. С Шалимовым ничего не светит, как и "Спартаку" с Аленичевым. Не тренеры оба. Догоняйте ))) Флаг вам, а куда вставить определитесь сами.

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2016, 19:58

      Садись, Комличенко, пять баллов за фантазии!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 декабря 2016, 18:29

      Краснодару бы в пятёрку попасть, с такой игрой.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 декабря 2016, 15:20

      Бредовые идеи.

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 12 декабря 2016, 14:37

      Ну если только догнать Спартак. Победа Краснодара над Спартаком нужнее Зениту, потом ЦСКА, а только потом Тереку и самому Краснодару. Но тем и интереснее, как сложится после перерыва. И очень хорошо, что Спартак открывает сезон с Краснодара.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ViktorMG 13 декабря 2016, 19:08

      Жалко без Промеса придется начинать…

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 12 декабря 2016, 13:10

      Ну, в теории и Томь догнать может )) Но... На деле посмотрим

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 декабря 2016, 13:05

      Что то я сомневаюсь что Спартак 4 игры подряд сольет ))))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > turist82 12 декабря 2016, 15:29

      А не обязательно подряд, можно и в оставшихся играх.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > turist82 12 декабря 2016, 18:26

      Главное начать.

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