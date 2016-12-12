Конте отметил важность опыта Фабрегаса для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен появлением на замену полузащитника своей команды Сеска Фабрегаса в матче против «Вест Бромвича».

«Сеск крайне важен для команды. Мы все прекрасно знакомы с его талантом. Сегодня нам было важно внести изменения в игру команды и найти подходящее решение для победы. Выход столь технически одаренного игрока с сильным характером стал одним из решающих факторов в этом».

Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич» закончился со счетом 1:0.