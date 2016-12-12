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    Жонатас хочет стать легендой «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Жонатас признался, что не ставит перед собой планку с количеством забитых голов за сезон, стараясь реализовывать свои голевые шансы в каждом матче.

    «Я радуюсь каждому голу. Разделяю радость с нашими фанатами. Думаю, что все мои голы очень важны, ведь гол есть гол. Думаю, что самые важные голы, как ни странно, я забил в «Рубине». Если я в следующем матче забью, то это будет очень хорошо.

    Я не задумываюсь над тем, сколько голов забить. Надеюсь, что в один день я стану легендой «Рубина», это было бы приятно. Я концентрируюсь на том, чтобы в каждом матче забить. Я прикладываю огромное количество усилий, но получается это не всегда. В таком случае я просто делаю все, чтобы помочь команде обеспечить нам победу совместными усилиями», – сказал Жонатас.

    В текущем сезоне он провел на поле 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил восемь голов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.12.2016 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 декабря 2016, 17:49

      Техничный, через год полтора Зенит выкупит, как всегда топовых игроков.

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