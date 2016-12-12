Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гасилин: «Зенит» догонит и перегонит «Спартак» во второй части сезона»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что петербургский клуб мог набрать больше очков в первой части сезона РФПЛ. Напомним, по итогам 17-ти туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    – Мне кажется, можно было выступить чуть лучше, «Зенит» все равно – сильнейшая команда. Мы должны были уходить на паузу лидерами. Было два обидных поражения от «Краснодара», «Терека», в матче с «Ростовом», если честно, судья немного свистел в другую сторону. Если бы набрали максимальное количество очков в этих матчах, были бы на первом месте.

    – Мистер недавно заметил, что «Зенит» часто судят арбитры из Москвы. Это действительно мешает команде выигрывать?

    – Было много матчей, где судьи ошибались не в нашу пользу, и эти ошибки стали систематическими. Конечно, из-за этого какие-то сомнения начинают всплывать и у тренеров, и у игроков.

    – Отрыв «Спартака» в пять очков – это много или мало?

    – Это хороший задел, не думаю, что критично. Во второй части сезона мы догоним и перегоним «Спартак».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 12 декабря 2016, 12:21

      кто это?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 12 декабря 2016, 09:35

      Опять,ничем не подкрепленное,нытьё.Весна покажет ху из ху.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 декабря 2016, 09:26

      слава,слова.... а по факту есть турнирная таблица...или может гасилин ясновидящий?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 12 декабря 2016, 06:39

      Нефть и газ растут в цене,оптимизм Зенита обьясним !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 декабря 2016, 06:37

      Разве что в молдежном чемпионате )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 декабря 2016, 06:12

      А дайте пожалуйста журнал зинит-чемпион.....извините фантастикс в нашем магазине не продается

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Мясной Упырь 12 декабря 2016, 18:19

      У меня есть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 декабря 2016, 03:09

      Интервью давать не по полю бегать))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 12 декабря 2016, 01:53

      А пацан то дерзкий. Интересно было бы его в деле увидеть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5931

      Павелий 12 декабря 2016, 01:39

      Защитник «Зенита» Евгений Чернов после матча 14-го тура: "Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами."
      Итог: 4 очка из 9 в последних 3 играх РФПЛ после интервью (44%).

      Теперь очередной балабол. Их там Луческу кусает что-ли, раз они становятся бешеными и несут ерунду?

      Вы можете обогнать любую команду Европы только по выброшенным на ветер деньгам.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 декабря 2016, 01:08

      Вот и ладушки) естественно перегоним!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 