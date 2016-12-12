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    Слуцкий о конфликте с болельщиком: «Он обещал купить бегемота. В клубе его все ненавидят»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Ранее сообщалось, что человек, который является спонсором красно-синих, после поединка заявил Слуцкому, что тому должно быть стыдно за такую игру, что и стало причиной конфликта.

    – Вся страна задается вопросами – что должен был сказать тот человек с трибуны, чтоб вы так полыхнули?

    – Вот это единственная тема про ЦСКА, о которой могу говорить. Как раз про этого человека. Его фамилия Маликов, кличка Микамо. Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Когда-то перечислил школе три миллиона – за что ему огромное спасибо. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями.

    К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. Потому что есть интернет, есть возможность подойти где-то на трибуне близко. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история…

    Еще раз говорю – он позиционирует себя как болельщик, но при этом все семь лет моего пребывания в клубе настолько свалился к индивидуальной ненависти, что совершенно забыл, за какой клуб он болеет. Что он делает и что он несет. К нему крайне негативное отношение со стороны всех футболистов команды. Всех руководителей. Смог настроить против себя абсолютно всех. Всем ясно – человек позиционирует себя так, а ведет себя – иначе. Когда после лондонской игры он подошел и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 00:17
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 09:59

      А если б купил он Слуцкому бегемота , то Лёня вообще бы проклял его, так что ненавидя ,это ещё легко отделался мужик, и Слуцкому повезло всё-таки, а то была бы ещё одна головная боль

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 декабря 2016, 17:23

      Художника обидеть может каждый.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 декабря 2016, 11:45

      На самом деле,Лёня от проигрыша был вне настроения,а тот с сектора назойливо предлогал:-Купи бегемота!все говорят что есть,а ты возьми и купи,Леонид!"И нервы сдали,сами понимаете)))

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Pourport 12 декабря 2016, 15:49

      Ублюдок, Леня твоему пахану еще наконяй даст, Малой

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 12 декабря 2016, 08:53

      "К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными". Ему в политику надо было идти.Маликов(про кличку не забыл сказать,а на свою обижается)дал три ляма(!) на школу.А сколько дал Слуцкер?Маликов мог эти деньги отдать в школу-интернат или детдом, или нищим. Он отдал немалые деньги в команду,за которую болеет. ОН ИМЕЕТ ПРАВО ГОВОРИТЬ! Он-болельщик ! Он не проходимец,втиснутый соплеменниками в лучшую команду России,состоявшую из игроков сборных и бездарно профукавший смену поколений.

      0
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      Рейтинг: +1186

      Argon > yorgenbarenz 12 декабря 2016, 11:05

      Все мы со своим мнением и если каждый будет лезть с высказываниями к тренеру, то Слуцкий запарится биться. Для критики есть сайты, пресса, программа "Все на матч" :-) и пр.
      И по моему мнению, Слуцкий за 7 лет для ЦСКА сделал куда больше чем 3000000 на школу.

      6
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > Argon 12 декабря 2016, 11:33

      Слуцкер,в силу своей некомпетентности(никогда в футбол не играл),привёл клуб к кризису смены поколений.И сбежал.С такими игроками,что были у него 7 лет,любой тренер ПФЛ достиг бы не меньшего.Как минимум.

      -2
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      Рейтинг: +4486

      Snek > yorgenbarenz 12 декабря 2016, 12:33

      С каким такими игроками? Не считая защиты все игроки раскрылись именно в момент его тренерства. Не забывай при написании каждого подобного поста вспоминать, чего добились эти игроки уйдя из ЦСКА, хоть один был успешен?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 12 декабря 2016, 17:07

      Маликов имеет право говорить, но не хамить.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > Snek 13 декабря 2016, 11:20

      Любой игрок с возрастом становится умнее и мастеровитее.Уж не Мусу ли Слуцкер Ваш научил играть?Что же тогда,при нём не выросли Миланов,Щенников,Набабкин,Панченко?Всё просто-кончились деньги у ЦСКА,пора сваливать.А проплаченные прихлебаи и дураки продолжают хвалить психически больную никчёмность(любой психиатр,покажи ему пятисекундный ролик со скамейки ЦСКА,скажет,что это наш клиент)И ещё никто не смог опровергнуть,кроме Курбана Бекиевича,слова Федуна о 10%.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > Suvorov51 13 декабря 2016, 11:21

      Кутузов,помолчи.Или аргументы толкни за Слуцера.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > vladimir-7 13 декабря 2016, 11:24

      Где ты увидел хамство?Что,Маликов покрыл Слуцкера отборным матом?

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek > yorgenbarenz 13 декабря 2016, 11:48

      "Любой игрок с возрастом становится умнее и мастеровитее"
      Могу поспорить, живой пример - Кокорин
      Насчёт всего остального, ты аргументируй почему все хорошие игроки, которые играли при Слуцком никакущие в других клубах?
      Я не спорю есть его косяк, Слуцкий любит чОрных, хз, может он старый гей и любит чОрные колбасы, мне по сути насрать, Набабкин и Панченко действительно никак не развились при нём, а вот насчёт Щенников и Миланова ты не прав(хотя Миланов тоже не русский). А как же Нецид и Гельерме? Что называется из говна конфетку. Если смотреть только на плохое, то и САФ будет сраным физруком, нужно рассматривать не только ошибки, но и достижения.
      "И ещё никто не смог опровергнуть,кроме Курбана Бекиевича,слова Федуна о 10%."
      Дай хоть ссылку на пруф, я даже не понимаю о чём ты.

      0
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      Рейтинг: +1186

      Argon > la verdad 13 декабря 2016, 16:00

      Не знаю. Чужими вложениями никогда особо не интересовался. Но за победы и ничьи в ЛЕ и ЛЧ дают хорошие призовые. За 7 лет ЦСКА не один матч выиграл под руководством Слуцкого.
      И я был бы рад, если б Слуцкий был гл.тренером ФК Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 декабря 2016, 08:42

      Теперь VIP-фан будет гончаренко кошмарить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 декабря 2016, 05:56

      повезло этому спонсору нерадивому......

      -2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 12 декабря 2016, 05:21

      а лучше бы врезал...

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 декабря 2016, 05:21

      Ну теперь конфликт улажен, Слуцкий ушел из ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 декабря 2016, 03:57

      бывает, нет святых людей

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 декабря 2016, 03:04

      Очень бы хотелось услышать версию этого Маликова ("Микамо"). Для объективности хотя бы. Я, например, никогда не признавал Слуцкого тренером и аргументированно его критиковал, но всегда соглашался с его и Бабаева дипломатическими способностями, позволившими не выносить "сор из избы", как это постоянно происходило в стане конкурентов, и рьяно защищал Слуцкого от откровенного и не ко времени НАЕЗДА во время решающих матчей на ЕВРО-2016 со стороны судей за пусть и неудачную, но шутку на ТВ. И про "знаменитую историю" с бегемотом никогда прежде не слышал...

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > cska-62 12 декабря 2016, 07:47

      Ты меня конечно извини, поскольку я не болельщик ЦСКА и твои поэмы которые ты тут пишешь, что Слуцкий ничтожество и т.п. честно говоря попахивают маразмом, поскольку Слуцкий несколько раз выигрывал трофеи с ЦСКА - это агрументы для критики? Сравни с Локо и Спартаком! Нормальный он тренер!

      3
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      Рейтинг: +5113

      hunta > franck_ribery 12 декабря 2016, 08:54

      Согласен полностью, а версия "Микамо" прописана в статье...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > franck_ribery 12 декабря 2016, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Про так называемые "трофеи" якобы Слуцкого писал подробно тысячу раз! И просил МНЕ не писать эту херню каждый раз, чтобы не повторяться! Повторяю - Слуцкий не тренер! У меня есть и подробные разборы отдельных матчей, и ВСЕГДА СБЫВАЮЩИЕСЯ ПРОГНОЗЫ ЕГО ОЧЕРЕДНОГО ПОЗОРА В ЕВРОПЕ! ОНИ ВСЕ СБЫЛИСЬ НА 100 %! Равно как и мой прогноз по последнему "очень странному" приобретению Траоре вместо Панченко...

      -4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > hunta 12 декабря 2016, 10:51

      "...версия "Микамо" прописана в статье..."
      Версия этого болельщика озвучена его врагом - Слуцким! И выглядит она не очень правдоподобно. Если этого болельщика все так ненавидят, то почему Вернблум принял от него автомобиль?
      Я не знаю, кто там прав, а кто нет, но всё выглядит весьма странно. Сначала Овчинников говорит об оскорблении со стороны английского болельщика, потом в версии Слуцкого появляется какой-то спонсор из болельщиков ЦСКА... И пока другой стороне не дали слова...
      Повторяю: я рьяно защищал Слуцкого от судейского наезда, ибо он был осуществлён в САМОЕ НЕУДОБНОЕ ДЛЯ СБОРНОЙ ВРЕМЯ, да и шутка Л.В.С. по ТВ, пусть даже и неудачная, "яйца выеденного не стоила"... Но там хоть всё было ясно с самого начала.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1186

      Argon > cska-62 12 декабря 2016, 11:10

      А ты не Гончаренко случайно? Разборы Слуцкого пишешь ... . Круть!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Argon 12 декабря 2016, 11:19

      Нет. Я совершенно случайно "не Гончаренко", но учился пониманию футбола у Великого Ринуса Михелса - отца "тотального футбола", у отечественных тренеров-волшебников Бескова и Садырина, и с большим интересом наблюдаю сегодня за работой Клоппа, Симеоне, Конте, Гвардиолы, Бердыева, Черчесова и других настоящих ТРЕНЕРОВ, а не проходимцев!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4486

      Snek > franck_ribery 12 декабря 2016, 12:38

      Он хейтер Слуцкого забей на него, тут не надо искать логики, это как хохол ненавидит Путина, так же и он, на вопрос почему, есть многобукав совершенно субъективного индивидуального логического вывода.

      2
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