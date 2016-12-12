Слуцкий о конфликте с болельщиком: «Он обещал купить бегемота. В клубе его все ненавидят»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Ранее сообщалось, что человек, который является спонсором красно-синих, после поединка заявил Слуцкому, что тому должно быть стыдно за такую игру, что и стало причиной конфликта.

– Вся страна задается вопросами – что должен был сказать тот человек с трибуны, чтоб вы так полыхнули?

– Вот это единственная тема про ЦСКА, о которой могу говорить. Как раз про этого человека. Его фамилия Маликов, кличка Микамо. Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Когда-то перечислил школе три миллиона – за что ему огромное спасибо. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями.

К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. Потому что есть интернет, есть возможность подойти где-то на трибуне близко. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история…

Еще раз говорю – он позиционирует себя как болельщик, но при этом все семь лет моего пребывания в клубе настолько свалился к индивидуальной ненависти, что совершенно забыл, за какой клуб он болеет. Что он делает и что он несет. К нему крайне негативное отношение со стороны всех футболистов команды. Всех руководителей. Смог настроить против себя абсолютно всех. Всем ясно – человек позиционирует себя так, а ведет себя – иначе. Когда после лондонской игры он подошел и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится.