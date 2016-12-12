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  • Слуцкий о конфликте с болельщиком: «Он обещал купить бегемота. В клубе его все ненавидят»

Слуцкий о конфликте с болельщиком: «Он обещал купить бегемота. В клубе его все ненавидят»

12 декабря 2016, 00:17
32

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Ранее сообщалось, что человек, который является спонсором красно-синих, после поединка заявил Слуцкому, что тому должно быть стыдно за такую игру, что и стало причиной конфликта.

– Вся страна задается вопросами – что должен был сказать тот человек с трибуны, чтоб вы так полыхнули?

– Вот это единственная тема про ЦСКА, о которой могу говорить. Как раз про этого человека. Его фамилия Маликов, кличка Микамо. Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Когда-то перечислил школе три миллиона – за что ему огромное спасибо. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями.

К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. Потому что есть интернет, есть возможность подойти где-то на трибуне близко. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история…

Еще раз говорю – он позиционирует себя как болельщик, но при этом все семь лет моего пребывания в клубе настолько свалился к индивидуальной ненависти, что совершенно забыл, за какой клуб он болеет. Что он делает и что он несет. К нему крайне негативное отношение со стороны всех футболистов команды. Всех руководителей. Смог настроить против себя абсолютно всех. Всем ясно – человек позиционирует себя так, а ведет себя – иначе. Когда после лондонской игры он подошел и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (32)
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TonicIG
1481491959
Накипело
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ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА
1481493145
+так держать
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Dellleone
1481495093
Даа уж 7 лет терпеть какого то хрыча микамо .... железное терпение !!!
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cska-62
1481501073
Очень бы хотелось услышать версию этого Маликова ("Микамо"). Для объективности хотя бы. Я, например, никогда не признавал Слуцкого тренером и аргументированно его критиковал, но всегда соглашался с его и Бабаева дипломатическими способностями, позволившими не выносить "сор из избы", как это постоянно происходило в стане конкурентов, и рьяно защищал Слуцкого от откровенного и не ко времени НАЕЗДА во время решающих матчей на ЕВРО-2016 со стороны судей за пусть и неудачную, но шутку на ТВ. И про "знаменитую историю" с бегемотом никогда прежде не слышал...
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Александ1982
1481504250
бывает, нет святых людей
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vovan55
1481509302
а лучше бы врезал...
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Lev Aleks
1481511418
повезло этому спонсору нерадивому......
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С-Пб on-line
1481521353
Теперь VIP-фан будет гончаренко кошмарить
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yorgenbarenz
1481522039
"К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными". Ему в политику надо было идти.Маликов(про кличку не забыл сказать,а на свою обижается)дал три ляма(!) на школу.А сколько дал Слуцкер?Маликов мог эти деньги отдать в школу-интернат или детдом, или нищим. Он отдал немалые деньги в команду,за которую болеет. ОН ИМЕЕТ ПРАВО ГОВОРИТЬ! Он-болельщик ! Он не проходимец,втиснутый соплеменниками в лучшую команду России,состоявшую из игроков сборных и бездарно профукавший смену поколений.
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Pourport
1481532309
На самом деле,Лёня от проигрыша был вне настроения,а тот с сектора назойливо предлогал:-Купи бегемота!все говорят что есть,а ты возьми и купи,Леонид!"И нервы сдали,сами понимаете)))
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