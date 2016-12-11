ЦСКА может арендовать нападающего «Вест Хэма»

это уже версия траоре 3.0, неужели жизнь ни чему не учит?
Нападающий уругвайского «Депортиво Мальдонадо» Хонатан Кальери, на правах аренды выступающий за «Вест Хэм», может стать игроком ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего аргентинца. Также на футболиста претендует «Севилья».
Отметим, что арендное соглашение между Кальери и «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.