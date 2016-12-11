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    ЦСКА может арендовать нападающего «Вест Хэма»

    Нападающий уругвайского «Депортиво Мальдонадо» Хонатан Кальери, на правах аренды выступающий за «Вест Хэм», может стать игроком ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего аргентинца. Также на футболиста претендует «Севилья».

    Отметим, что арендное соглашение между Кальери и «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: The Sun

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    11.12.2016 23:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 декабря 2016, 09:29

      это уже версия траоре 3.0, неужели жизнь ни чему не учит?

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 декабря 2016, 01:48

      Зачем они Панченко вообще отдали - хороший игрок вроде?

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 12 декабря 2016, 01:11

      Может быть нападающий и не плохой, но не факт что адаптируется в России. Возможно лучше взять игрока уже адаптированного под РФПЛ (Ниасса) или вернуть Панченко.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 декабря 2016, 01:00

      Лучше Ньясса из Эвертона, который в Локо феерил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 декабря 2016, 00:32

      Лишь бы кого -зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 декабря 2016, 00:12

      Зачем нужен нападающий, который не забивает?

      1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > kotmyshka 12 декабря 2016, 08:09

      сто раз задаюсь этим вопросом,у клубов РФПЛ селекционные отделы специально этим руководствуются,чем меньше забивает,тем лучше.

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 декабря 2016, 00:04

      А Траоре,а Страндберга Карлоса,а Панченко, куда всех засунем?

      0
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 11 декабря 2016, 23:15

      Дзага лучше удержите

      1
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