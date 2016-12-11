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    Эзатолахи не хочет быть запасным в «Ростове» и может продолжить карьеру в одном из российских или европейских клубов

    Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи заявил, что недоволен своим нынешним положением в клубе и может покинуть команду. По словам футболиста, он имеет предложения от российских и европейских клубов.

    «Мне кажется, что быть запасным в «Ростове» в моем случае несправедливо, потому что на данный момент я нахожусь в хорошей форме. Клуб обращался ко мне по поводу продления контракта, но я ответил, что хочу дождаться завершения действующего соглашения, а дальше будет видно.

    Сейчас у меня имеются предложения от нескольких российских и европейских клубов. На данный момент я являюсь свободным агентом, но могу остаться в «Ростове», если другие варианты провалятся», – цитирует Эзатолахи Tehran Times.

    В нынешнем сезоне Эзатолахи провел за «Ростов» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      Duken 12 декабря 2016, 08:09

      Хочу дождаться завершения действующего соглашения....на данный момент я свободный агент

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 11 декабря 2016, 23:06

      Я балдею...да тебе ж только через месяц только 21год будет... Не хорошие мысли тебе саид в голову идут.
      И недальновидный, прсмотри на центр нобоа почти 32, гацкан почти 33. Учись у них и жри землю на тренировках. Борись за основу, весной много шансов будет. Игра на 2 фронта.

      А какой момент запорол с псв. Вышел свеженький, мог поинтереснее сыграть. А затушевался... Вот и ответ на все вопросы.

      Бикиечу виднее!

      7
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      Рейтинг: +80

      Said_ 11 декабря 2016, 22:42

      Хорошую игру показывал чувачок, странно что при такой глубине состава он появлялся очень редко

      3
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