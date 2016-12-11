Генеральный директор «Томи»: «Вполне реально, что все игроки разбегутся»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал информацию о том, что что с 1 января 2017 года игроки основного состава станут свободными агентами, а сезон команда будет доигрывать молодежью.
– Официальных бумаг в клуб не приходило. Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.
– Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?
– Я этого не исключаю…
– То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?
– Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.
– Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский «Арсенал»?
– Мы не можем возражать против такого перехода…
– Кто-то еще точно сказал, что уйдет?
– Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.
– Хоть кто-то останется?
– Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.
– Есть подвижки с выплатой долгов?
– Пока нет.