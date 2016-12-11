Генеральный директор «Томи»: «Вполне реально, что все игроки разбегутся»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал информацию о том, что что с 1 января 2017 года игроки основного состава станут свободными агентами, а сезон команда будет доигрывать молодежью.

– Официальных бумаг в клуб не приходило. Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.

– Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?

– Я этого не исключаю…

– То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?

– Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.

– Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский «Арсенал»?

– Мы не можем возражать против такого перехода…

– Кто-то еще точно сказал, что уйдет?

– Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.

– Хоть кто-то останется?

– Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.

– Есть подвижки с выплатой долгов?

– Пока нет.