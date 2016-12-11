«Томь» хочет бесплатно отпустить всех игроков основы и доигрывать сезон молодежью

Руководство «Томи» из-за финансовых проблем в клубе предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Напомним, что в томской команде существуют большие долги перед футболистами и персоналом.

«Всем футболистам основного состава предложено стать свободными агентами с 1 января 2017 года, арендованных игроков клуб надеется вернуть в их команды и предпринимает для этого меры. Ясности по финансированию пока нет, но конкретно о снятии с РФПЛ речь не идет, в любом случае могут заставить клуб доигрывать сезон молодежью», – сообщил источник.

После 17-ти туров российской Премьер-лиги «Томь» имеет в своем активе девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.