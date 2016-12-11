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  • «Томь» хочет бесплатно отпустить всех игроков основы и доигрывать сезон молодежью

«Томь» хочет бесплатно отпустить всех игроков основы и доигрывать сезон молодежью

11 декабря 2016, 15:12
33

Руководство «Томи» из-за финансовых проблем в клубе предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Напомним, что в томской команде существуют большие долги перед футболистами и персоналом.

«Всем футболистам основного состава предложено стать свободными агентами с 1 января 2017 года, арендованных игроков клуб надеется вернуть в их команды и предпринимает для этого меры. Ясности по финансированию пока нет, но конкретно о снятии с РФПЛ речь не идет, в любом случае могут заставить клуб доигрывать сезон молодежью», – сообщил источник.

После 17-ти туров российской Премьер-лиги «Томь» имеет в своем активе девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (33)
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Lev Aleks
1481458787
верное решение.....молодёжь хуже вряд ли сыграет)
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filosof sparty
1481458885
Приплыли
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turist82
1481459042
минус одна отстойная команда. Как по мне - надо вообще запретить играть в премьер лиге - бомжам вроде Томи. для выступления в премьер-лиге команда должна иметь достаточно денег чтоб не побираться...с хлеба на квас, и современный стадион, обеспечивающий отличное качество ТВ-трансляции. По уму - сократить бы премьер-лигу до 8 команд(больше не набирается) 1.ЦСКА 2.Спартак 3.Зенит 4.Ростов 5.Краснодар 6.Терек 7.Рубин 8.Локомотив И проводить чемпионат в три круга. И не было бы антифутбольных команд с автобусами... и бичей живущих на последние копейки, и отвратительного качества трансляций(из оренбурга к примеру), а остальным сказать - хотите в премьер-лигу - стройте стадион, ищите деньги
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Shaft
1481460170
Вот и зачем этот недоклуб нужен в РФПЛ? Это в первый раз? Какие-то изменения были между очередным лифтовым походом в Высший дивизион? Как Роснефть деньги давала - так и даёт сейчас. Не регулярно и когда захочется. Как не было людей там - так и не прибавилось. Как не было спонсоров - так и не стало их больше хотя бы на одного. Для кого вы там мучаетесь? Кому эти мудовые рыдания нужны? Футбол должен быть там, где он нужен болельщикам, городу, спорту и культуре этого региона. Это явно не Томск. Не нужна там команда высшего дивизиона.
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dyema
1481461452
Сейчас опять состряпуют письмо в вышестоящие инстанции с просьбами о помощи, обяжут какого-нибудь спонсора дать денег дотянут до конца сезона и всё по-новой : денег нет - подайте............
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андрей андреев
1481462815
Почитал и офигел от предложений выкинуть бедные команды из премьер лиге.А может быть лучше не тащить все налоги и центральные офисы в столицы,а оставить в регионах? Тогда и на футбол хватит,да и на всё другое
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yorgenbarenz
1481466265
Молодые Томи! Не тушуйтесь перед старшими .С хорошей физухой вы утопчете многих в лиге.Главное-усердие и взаимовыручка,вовремя прибегать"домой".
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alexis02lion
1481469588
Коченков кстати в ФНЛ в нормальную команду может уйти, там вратари часто травмируются. Дьяков пусть в Ростов возвращается. Дудиев в Уфу, всё равно Васина по ходу заберут на пару с Враньешом. Тишкин по ходу тоже в Уфу может ещё вернётся. Чуперка, Голышев, Баляйкин в клубы из зоны вылета. Остальные пусть в ФНЛ едут, там опытныне бойцы для повышения в классе всегда нужны.
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nikita08
1481470778
В пердив палюбому!
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овертайм
1481472949
каждый раз бьются за выход в премьер-лигу а затем начинают стонать что денег нет....
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