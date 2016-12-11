Покеттино: «Рад, что смогу пообщаться с Фергюсоном – лучшим тренером в истории футбола»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии матча 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» рассказал, как относится к бывшему наставнику «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. По его словам, шотландский специалист является лучшим тренером за всю историю существования футбола.

«Когда я был еще молодым и только начинал свою тренерскую карьеру, то Фергюсон был для меня вдохновением, эталоном. Рад, что у меня будет возможность пообщаться два часа с человеком, которого я считаю лучшим тренером в истории футбола», – сказал Покеттино.