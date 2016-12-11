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    В РФПЛ не сомневаются в правильности перехода на систему «осень-весна»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что лига не сомневается в верности решения перейти на формат проведения турнира по системе «осень-весна».

    «А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля. К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени. Но в итоге мы бы проводили последние туры снова на плохих полях.

    И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму. Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали», – сказал Прядкин.

    Напомним, что российская Премьер-лига проводится по системе «осень-весна» с 2010 года.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2016 12:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 декабря 2016, 15:05

      Ничего не понимаю... Где логика?

      "Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля. К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени."
      А что, при нынешней системе мы в марте не играем и поля не портим?

      "И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму."
      Так сейчас клубы типа стонут, что календарь сложный, приходится на 2 фронта играть. Кто-то, как Зенит с Ростовом даже матч просили перенести. Ростов выставлял дубль в Екатеринбурге. Так уж определитесь, клубам нужны матчи чемпионата, чтобы к ЕК готовиться или наоборот не нужны, чтобы не тратить силы перед ответственными играми в Европе. Мне вот кажется, что дополнительные игры на морозе, да на снегу не слишком способствуют поддержанию формы...

      По ходу у сторонников нынешней системы вообще аргументы кончились, если они такую ахинею начинают пороть.

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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 11 декабря 2016, 14:53

      Уроды.Бесплатные западные агенты.Вообще,на Западе люди умнее.Догадались же, как подешевле Россию во всех отраслях разваливать или ,хотя бы, -позорить.Всего-то надо помочь продвигать на должности идиотов и жуликов.И не надо всю жизнь платить агентам и шпионам.Идиоты и жулики всё сами сделают лучше диверсантов.

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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 14:24

      Хватит уже эту тему мусолить, лучше бы с лимитом разобрались

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 11 декабря 2016, 13:41

      Все правильно, мы же не Белоруссия и не Финляндия. Строить крышованные арены как Лужники или Газпром-арена, кто не может - пусть на юге играют в марте - Сочи, Пятигорск, Армавир, Новокубанск - там много полей.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 декабря 2016, 12:57

      Мы и сейчас начинаем 3 марта, это во-первых. А во-вторых разгар лета, а
      футболисты в отпуске и перерыв в футболе. И в-третьих, чего-же говорить
      о посещаемости игр, кто же в холод будет ходить на стадион, конечно сам
      Прядкин сидит в теплой VIP-ложе и пьет на холяву коньячок.

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 11 декабря 2016, 12:25

      ну и баран ты прядкин..идиот..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Виталич 11 декабря 2016, 13:01

      Бог не дал Прядкину ума, а дал длинный язык как у коровы, чтобы
      очко зализывать у Мудко.

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