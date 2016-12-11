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    Прядкин: «В России практически нет договорных матчей»

    Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что в российском футболе нет проблемы договорных матчей.

    «Эта проблема остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей. Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с восьмого по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться.

    Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы. После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки. Мы против реформ еврокубков, но после их осуществления участник Лиги чемпионов будет получать около 30 миллионов евро. Это целый бюджет для некоторых клубов, поэтому все бьются, никто никому ничего не отдает.

    Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением. Не может комиссия состоять из представителей лиг или федерации, мы все равно заинтересованные лица, мы хотим порядка. Для этого должен быть собран специальный орган из специалистов, которые могли бы это определить, но хочу сказать, что даже те заслуженные специалисты, которые сейчас определяли возможный договорной характер матча («Урал» – «Терек»), не смогли это сделать. Выявление договорных матчей возможно, как в случае Италии, где на основании наблюдения, прослушивания, переписки за много лет завели уголовное дело», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2016 10:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 декабря 2016, 18:22

      хотя-бы один договорняк вытащили на свет и протянули по полной программе, вот тогда наверное практически не было-бы, потому, как бояться научились-бы.......

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 11 декабря 2016, 17:25

      А вам что мешает организовать контроль как в Италии?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 декабря 2016, 16:10

      "Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением."





      После этого у игрока могут появиться внезпные трудности в жизни - в лучшем случае придется резко закончить карьеру, а в худшем можно и с балкона случайно выпасть (или вдруг тормоза откажут у машины например).





      По этой простой причине и получается, что "Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что в российском футболе нет проблемы договорных матчей."

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      Рейтинг: +1126

      richi 11 декабря 2016, 14:49

      Это как в старом анекдоте: "практически, мы с тобой долларовые миллионеры, а фактически, живем с двумя .лядями и одним старым пи..растом."

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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 14:46

      Такой большой, а в сказки верит.

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 11 декабря 2016, 14:30

      Смешно))))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 декабря 2016, 13:52

      И судьи у нас лучшие в мире, и в декабре +5, и ЧМ мы выиграем )))

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 11 декабря 2016, 13:34

      В России только есть договорные судьи.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 декабря 2016, 13:11

      конечно нет. а кто говорит что есть???? Смешной этот прядкин.

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      Рейтинг: +73

      Шейник 11 декабря 2016, 13:07

      ему Ерема дал телефон своего диллера

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