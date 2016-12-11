Манолас уверен в победе «Ромы» над «Миланом»

Защитник «Ромы» Костас Манолас поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А против «Милана». Напомним, встреча состоится 12 декабря в Риме.

«В начале сезона я бы никогда не подумал, что к декабрю «Милан» будет идти на втором месте в турнирной таблице. Конечно, Монтелла проделал большую работу с молодыми игроками, которые есть в его распоряжении. Да, мы уважаем всех соперников, но мы не должны никого бояться, если находимся в хорошей форме. Я думаю, что у нас есть преимущество перед «Миланом»: убежден, что мы сильнее, но нужно доказать это на поле», – сказал Манолас.

На данный момент «Рома» и «Милан» имеют по 32 очка и делят второе место в турнирной таблице Серии А.