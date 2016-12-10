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    Раньери: «Сегодня мы увидели настоящий «Лестер»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итог матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:2). По словам специалиста, сегодня все увидели настоящий «Лестер».

    «Матчи до Рождества очень важны. Не стоит забывать, что мы сейчас боремся за выживание в Премьер-лиге. Сегодня я сказал своей команде, что мне нужны воины, способные показать все, на что они способны. Это был настоящий «Лестер». Быть может, потому что мы плохо играли в последних матчах, но сегодня мы были очень сильны.
    Хотелось сделать подарок нашим болельщикам, они всегда нас поддерживают, даже в Португалии, где мы сыграли не лучшим образом. Поэтому сегодня мы должны были побеждать», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    10.12.2016 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 декабря 2016, 12:36

      Ты мэтр,Клаудио... Кто такой Пеп? Гусь!!!))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 11 декабря 2016, 10:40

      Порадовали вчера. Супер!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 11 декабря 2016, 00:40

      молодцы

      3
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