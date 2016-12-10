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    РФС обязал «Динамо» выплатить долги Денисову, Дьякову и Погребняку

    Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявления футболистов «Динамо» Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова.

    Напомним, Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, Дьякову – зарплату за сентябрь, Погребняку – бонусы за сентябрь и октябрь. Также всем футболистам требуется оплатить проценты за задержку и расходы на представителей.

    На клуб также наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как «Динамо» расплатится по долгам.

    Источник: РФС

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    10.12.2016 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 15 декабря 2016, 12:42

      Пока на первом месте, а если дальше так пойдёт,что же будет..с клубом.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 декабря 2016, 11:51

      Общество в проблеме,они еще больше его на дно бросают,молодцы!

      Ты сначала играй нормально,а то нападающий 2 гола за сезон,фанат с Бомбардира больше наколотит!)

      1
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      Рейтинг: +12

      muromen 11 декабря 2016, 22:50

      А напротив РФС Лик Ведикого Яшина на фасаде здания написан! Как им не стыдно каждый день мимо него на работу ходить?!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 декабря 2016, 08:28

      ВТБ даст очередной кредит.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2016, 23:29

      Дьякову-да, а этим двум проходимцам по полю достаточно по хорошему пендалю.

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