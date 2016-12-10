Бышовец: «Рад, что Смолов состоялся и самоутвердился. Чего не скажешь о Кокорине»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец сравнил нападающего «Зенита» Александра Кокорина с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым. Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету первого – три гола, на счету второго – 10.

«Последние годы он действительно сумел реализовать свои качества. У него есть достаточно хороший потенциал. Есть природные и физические качества. Присутствует и набор технических навыков, и понимание игры. Я рад, что Смолов состоялся. Можно сказать, самоутвердился. Чего не скажешь о Кокорине. Хотя я их помню 18-летними, и мне казалось, что у Кокорина эти качества проявлялись раньше. На том этапе. Что касается Дзагоева, Смолова, Слуцкого – им можно предлагать себя. Но насколько это будет востребовано?» – сказал Бышовец.