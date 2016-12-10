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    Мостовой: «Зенит» находится на том месте, на котором и должен быть»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    – Что скажете о работе Луческу в «Зените». Получается ли у него?

    – А как его можно оценивать, если он на днях сказал, что «Зениту» требуется усиление? Вот его выражение по завершению последней игры (смеется). Конечно же, требуется усиление. Оно всем нужно – и я бы от Месси не отказался, а также от Серхио Рамоса и вдобавок Модрича.

    Как оценить выступление? Команда держится на том месте, на котором и должна быть. Возвращаюсь к тем словам, что сказал перед началом чемпионата: на фоне нынешнего «Зенита» и непонятного ЦСКА, такие команды, как «Спартак» и «Краснодар», могут воспользоваться ситуацией. «Краснодар» пока что не смог это сделать, а вот у «Спартака» получилось. Поэтому они и лидируют в чемпионате.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.12.2016 18:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 11 декабря 2016, 14:13

      С каких пор Мостовой стал экспертом? Самозванец, второй Червиченко..........

      1
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      ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 > ilichkadr 11 декабря 2016, 16:49

      тянет пружины

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 декабря 2016, 11:22

      Я не болельщик Зенита, но в конце чемпионата он будет значительно выше
      Спартака, как бы этого не хотел Мостовой.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 декабря 2016, 09:59

      Мостовой запомнился петицией, перед ЧМ-94.
      Более гнусного поступка трудно представить. Поэтому такие эксперты должны думать прежде, чем высказывать своё мнение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 11 декабря 2016, 09:17

      Что не пищевик - то "футбольный Эксперт", и каждый эксперт по Зене. Что, с самореализацией совсем хреново господа "эксперты"?...

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2016, 23:33

      Согласен. Выше ну пока никак не тянет.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 декабря 2016, 22:50

      По моему Мостовой шизофреник

      5
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      Рейтинг: +5113

      hunta > firs04 11 декабря 2016, 08:23

      А он этого и не скрывает....

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 декабря 2016, 22:40

      Спартак явно не на своём месте. Судейские ошибки плюс везение, которого весной не будет. Нечего им в ЛЧ делать.

      6
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      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 10 декабря 2016, 20:20

      нет

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 декабря 2016, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак на первом месте не потому, что Зенит ослаб, а потому что Каррера сумел поставить игру, которой не было ни при Карпине, ни тем более при Аленичеве. Спартак хорош, а не Зенит плох. Зенит играет как обычно.

      -6
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      Рейтинг: +312

      hmelarj 10 декабря 2016, 19:45

      в мае только поймём кто на своём месте а кто нет)))

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 11 декабря 2016, 19:13

      Ты на помойке, точно на своём месте

      0
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