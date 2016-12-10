Хесе может сменить «ПСЖ» на «Рому»

По информации La Repubblica, нападающий «ПСЖ» Хесе может покинуть команду уже нынешней зимой. На игрока претендует «Рома», которая хочет арендовать его до лета следующего года. Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что парижане недовольны игрой и показателями, демонстрируемыми 23-летним футболистом. Хесе перешел в «ПСЖ» из «Реала» лишь в минувшем августе. В текущем розыгрыше Лиги 1 на его счету один гол и одна результативная передача в девяти встречах.