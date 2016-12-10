Каррагер: «Роджерс расстроился, когда не сумел купить Мхитаряна в «Ливерпуль» в 2013 году»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу игры хавбека «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в последних матчах. Также он рассказал, что экс-главный тренер красных Брендан Роджерс очень хотел видеть армянина в команде, когда ото еще выступал в донецком «Шахтере».

«Талант Мхитаряна не подлежит сомнению. Помню, летом 2013 года Брендан Роджерс очень жаждал его перехода из «Шахтера» в «Ливерпуль», и в итоге очень расстроился, когда Генрих выбрал дортмундскую «Боруссию».

В Германии Генрих играл великолепно. Думаю, в «Манчестер Юнайтед» будет то же самое. То, что он показал в последних матчах, станет залогом его хорошего будущего в команде», – сказал Каррагер.