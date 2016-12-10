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    «Милан» поспорит с «Интером» за Насри

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, на правах аренды выступающий за «Севилью», может перебраться в чемпионат Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего француза заинтересованы «Интер» и «Милан».

    Напомним, Насри будет выступать за «Севилью» до конца сезона, однако может не вернуться в «Манчестер Сити», который в будущем планирует продать футболиста. В нынешнем розыгрыше Примеры полузащитник провел за красно-белых восемь матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

    Источник: Skysports

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    10.12.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 11 декабря 2016, 13:53

      ждем в Интере!

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