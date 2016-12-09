Матчи финальной стадии первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдут в июне 2019 года

На заседании исполнительного комитета УЕФА были утверждены даты проведения финальной части Лиги наций – с 5 по 9 июня 2019 года.

Это будет первый розыгрыш нового турнира УЕФА – Лиги наций. Формат соревнования был утвержден в декабре 2014 года.

После окончания ЧМ-2018 все сборные УЕФА будут поделены согласно рейтингу на четыре дивизиона, разделенных на группы. Команды в играх между собой определят четырех победителей групп в каждом дивизионе, которые будут повышены в классе и получат путевки на Евро. Четыре худшие команды в следующем розыгрыше опустятся дивизионом ниже.

В июне 2019 года четыре победителя групп сыграют по системе плей-офф и определят чемпиона.