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    Энрике: «В матче против «Осасуны» нужно будет хорошо начать»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне матча 15-го тура Примеры против «Осасуны».

    «Нам нужен хороший старт, мы должны хорошо играть с первой минуты. Мы должны быть эффективны при работе с мячом.

    «Осасуне» нужна победа, но и нам тоже, ведь мы на шесть очков отстаем от лидера.

    Непривычно, что игра начнется рано, но мы каждый день тренируемся в 11 утра, так что разница невелика», – сказал Энрике.

    Матч «Осасуна» – «Барселона» состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.12.2016 22:34
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