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    ЦСКА принял решение вернуть Витиньо

    Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», вернется в московский клуб этой зимой. Об этом сообщил начальник селекционного отдела армейцев Олег Яровинский.

    – Есть ли новости по Витиньо?

    – Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

    – Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

    – На данный момент мы их не рассматриваем. Витиньо начнет тренироваться с нами в январе.

    – То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

    – Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2016 18:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +459

      sour12 11 декабря 2016, 07:41

      игрок хороший, но проблема он не хочет тренироваться и играть за цска.....хотя если бы относился к делу серьёзно мог бы как и муса уехать уже....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 10 декабря 2016, 16:41

      Пора уже продать эту кучу бесполезных напов и купить одного крутого, ну и Чалова постепенно к основе двигать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 декабря 2016, 09:10

      надеемся заиграет

      1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 10 декабря 2016, 01:48

      бабосы решают всё... подписался - играй

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 10 декабря 2016, 01:20

      Он же не хотел в Россию. Какой толк от него?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 декабря 2016, 00:49

      Надеюсь заиграет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2016, 00:05

      Смотря, кто будет тренером... Пока же ничего не ясно. Бердыев бы сделал за год из этого игрока пляжного футбола форварда или хава Большого футбола не хуже Азмуна. Получится ли подобное у Гончаренко? Хотелось бы, но пока я не уверен до обнародования официальный информации, что именно он будет главным тренером! Что-то там явно буксует...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 9 декабря 2016, 23:33

      Ну вот и славненько. Потихоньку все наладим. 8 очков можно отыграть. Без еврокубков можно. А от зенита и вовсе 3 очка.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > За Московский ЦСКА 10 декабря 2016, 13:18

      Но и Зенит недалеко отстает от Спартака, так что во второй части
      чемпионата борьба развернётся не на шутку. Кроме этого не забудь
      про Терек, Краснодар, Амкар и Ростов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 9 декабря 2016, 21:56

      Витёк не панацея

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 декабря 2016, 21:29

      Плохи дела походу (

      -1
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