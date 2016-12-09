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    Калитвинцев продолжит возглавлять московское «Динамо»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что главным тренером бело-голубых останется Юрий Калитвинцев. Ранее сообщалось, что украинский специалист может покинуть московскую команду, а на его место будет приглашен Дмитрий Хохлов.

    «Должен развеять слухи – Юрий Калитвинцев продолжает оставаться главным тренером клуба и будет готовить команду в соответствии с планом на вторую часть нынешнего сезона. Что касается Дмитрия Хохлова, то с ним обсуждаем вопрос перспективы сотрудничества в части молодежного футбола», – сказал Муравьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 9 декабря 2016, 22:56

      Хорошие новости, Юрий молодец, должен получить шанс в ПЛ, Динамо вперед!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 декабря 2016, 19:40

      пока есть результат смысл убирать

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