Кудряшов: «Хочется продлить кайф и сыграть в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов подчеркнул, что его команда должна думать о победе в Лиге Европы. Россиянин также поделился ожиданиями от жеребьевки турнира, которая состоится в ближайший понедельник, 12 декабря.

«Сейчас цель — отдохнуть хорошенько! А так, нужно думать о победе в Лиге Европы, да. Если не ставить высоких целей, то зачем вообще играть?

Какой соперник нужен «Ростову» в Лиге Европы? Именитый клуб. Скажем, «Манчестер Юнайтед». Хочется совершить новый подвиг. Просто с сильными соперниками узнаешь свой уровень, с ними реально интересно играть. Против тебя выходят лучшие футболисты мира — это же круто! Хочется продлить кайф», — сказал Кудряшов.