В развитие набережной у «Казань-Арены» к ЧМ-2018 вложат около одного миллиарда

Пул инвесторов вложит около одного миллиарда рублей в развитие набережной у стадиона «Казань-Арена» к чемпионату мира в 2018 году. Об этом сообщил директор стадиона Радик Миннахметов.

«Хотим получить зеленую набережную к Кубку конфедераций, второй этап – летом 2017 года мы должны получить спортивные площадки, хотим запустить речной трамвайчик, открыть смотровую башню. У нас основная задача – к чемпионату мира 2018 года второй этап завершить. Объем инвестиций – до одного миллиарда рублей либо чуть больше миллиарда. Будет пул инвесторов, такой проект одному инвестору сложно вытягивать», – сказал Миннахметов.

Напомним, что Казань примет три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры групповой стадии, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.