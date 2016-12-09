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    Витсель: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Такое при мне в «Зените» произошло впервые»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о конфликте Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина в раздевалке после матча с «Краснодаром». По словам бельгийского хавбека, игроки сине-бело-голубых поговорили на повышенных тонах, но затем помирились.

    «Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром» – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается. Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в «Зените», такое произошло впервые.

    Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки», – заявил Витсель.

    Источник: ТАСС

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    09.12.2016 12:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 10 декабря 2016, 11:44

      Драться там умеет только Гарсия, похоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2016, 00:15

      Зачем устраивать словесный базар? Лучше бы дуэль устроили футбольными мячами! Заодно бы и потренировались... :-))))

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 9 декабря 2016, 20:15

      Дзюба и мужчина слова АНТОНИМЫ!!!

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 декабря 2016, 19:27

      Так вот кто хмыренку на хмыря накапал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 9 декабря 2016, 15:30

      хоть трезвые были?

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 декабря 2016, 15:17

      через некоторое время дзюбинью выкинут в какой нибудь клуб пердива,и тогда мы узнаем правду.ведь полено любит после ухода плакаться

      7
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 9 декабря 2016, 14:41

      Ни все

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 декабря 2016, 14:15

      ", ..выяснили отношения, как мужчины.."
      А вот Генаха говорит,что они просто распетушились..))

      2
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      Рейтинг: +16

      гриффон 9 декабря 2016, 13:30

      дыма без огня не бывает

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 декабря 2016, 13:17

      Это нормально,клгда хочешь побеждать.

      1
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