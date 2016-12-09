Садыгов: «Не хочу винить вратаря, но он мог бы спасти «Карабах»

Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов заявил, что его команда настраивалась на победу в матче с «Фиорентиной», но ошибки вратаря не позволили добиться положительного результата.

«Команда сыграла на грани возможного. С первых минут настраивались на победу и неплохо начали игру. Жаль, что «Фиорентина» забила, имея лишь два опасных момента за игру. В подобных матчах такие голы недопустимы.

Сравняв счет, мы должны были получить преимущество, но спустя три минуты снова оказались в роли отыгрывающихся. Это нас сломило.

Не хочу винить вратаря, хотя в первом эпизоде он мог бы спасти команду. Не вышли в плей-офф, значит, не было суждено там оказаться», – сказал Садыгов после финального свистка.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:2.