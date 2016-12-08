«Зениту» предстоит вложить в «Крестовский» 500-600 миллионов рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, питерскому «Зениту» предстоит вложить дополнительные средства в стадион «Крестовский» после завершения строительства арены. По словам Албина, эта сумма составит 500-600 миллионов рублей.

«По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта. Как только будет, будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 миллионов рублей», – сказал Албин.

Кроме этого, футбольный клуб должен будет обеспечить стадион спортивно-медицинским оборудованием и организацией объектами общественного питания.