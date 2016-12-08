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  • «Зениту» предстоит вложить в «Крестовский» 500-600 миллионов рублей

«Зениту» предстоит вложить в «Крестовский» 500-600 миллионов рублей

8 декабря 2016, 14:43
18

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, питерскому «Зениту» предстоит вложить дополнительные средства в стадион «Крестовский» после завершения строительства арены. По словам Албина, эта сумма составит 500-600 миллионов рублей.

«По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта. Как только будет, будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 миллионов рублей», – сказал Албин.

Кроме этого, футбольный клуб должен будет обеспечить стадион спортивно-медицинским оборудованием и организацией объектами общественного питания.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (18)
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richardwili
1481199027
С такими затратами нужно каждый год до 1/4 ЛЧ проходить .
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Garrincha58
1481199374
это где то 10 лямов евро не так и много можно продать сейчас Витселя и почти окупятса расходы да и в ЛЕ они заработают лямов 10
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Тraumtanzеr
1481200862
На сколько я знаю, сауны будут отделаны под теплотрассы, а джакузи в форме мусорного контейнера
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С-Пб on-line
1481201595
Сумма-то не маленькая...
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Inks
1481201851
зато прибыль будет клубу идти!
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alll-1
1481203421
короче этот проект так и будет финансы с бюджета вытягивать
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Kulimen
1481205068
А еще один рубль внести. Что Албин про него молчит.
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Shaft
1481206377
У некоторых клубов такого бюджета на сезон нет, а им надо просто в стадион вложить. Прекрасно. Не забудьте путену помолиться за такие дела
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батог
1481209938
Что? Опять? Да когда же этот рот порвется?
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Александ1982
1481224664
я бы сказал не зениту придется вложиться , а опять бабушкам пенсионеркам которые платят за газ!!! за такое бабло можно было штук 10-12 построить стадионов
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