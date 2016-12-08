Албин: «Отставание «Зенит-Арены» по некоторым видам работ составляет две недели»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал об отставании от графика стадиона «Зенит-Арена». По словам Албина, через полторы недели этот вопрос будет решен.

«На август 2016 года на момент разрыва госконтрактов с прежним генподрядчиком, мы фиксировали отставание, которое превышало 300 дней. Сегодня по отдельным видам работы мы фиксируем отставание на уровне двух недель. С учетом динамики это отставание будет ликвидировано в течение ближайших одной-полутора недель», – сказал Албин.