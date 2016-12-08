Данильянц: «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает, что московский «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Преимущество московского «Спартака» по набранным очкам позволяет ему рассчитывать на место в Лиге чемпионов. На вторую путевку в Лигу чемпионов могут претендовать «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Терек». Что касается завоевания права играть в Лиге Европы, то конкурировать между собой могут еще команд шесть», – сказал специалист в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.