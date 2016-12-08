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  • Данильянц: «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов»

Данильянц: «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов»

8 декабря 2016, 09:43
16

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает, что московский «Спартак» уже практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Преимущество московского «Спартака» по набранным очкам позволяет ему рассчитывать на место в Лиге чемпионов. На вторую путевку в Лигу чемпионов могут претендовать «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Терек». Что касается завоевания права играть в Лиге Европы, то конкурировать между собой могут еще команд шесть», – сказал специалист в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Данильянц Иван
Комментарии (16)
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vladimir-7
1481179820
А, что теперь в Лиге чемпионов могут участвовать 6 команд, занявшие с 1 по 6 места в турнирной таблице по футболу в РФПЛ ?
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kvm
1481179922
Спаратк??????????????
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товрос
1481180294
НЕ ДАЙ БОГ 5-ЫЙ РАЗ ПОДРЯД ЦСКА ПОПАСТЬ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ,ПУСТЬ СНАЧАЛО СОСТАВ ПОМОЛОЖЕ НАБЕРУТ,ОСОБЕННО ЗАЩИТУ И РЕКОРДЫ ДЫРОФЕЕВА УЖЕ ВСЕХ ЗАМУЧАЛИ,А МЯСНИКИ ЗАСЛУЖИЛИ В ЭТОТ РАЗ
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максим1986
1481180552
Каррера ни тот тренер,который бездарно растранжирит преимущество,так что надеемся Спартак весной ещё прибавит и сохранит лидерство,всё будет видно в первом же матче на выезде с Краснодаром
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Pro100Kid
1481180842
Главное чтобы Спартак не думал так же как и Данильянц, иначе расслабятся и не будет никакого чемпионства.
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Moveton
1481181510
8 очков отрыва от ЦСКА и уже гарантировали себе место в лч? ох и долго я буду смеяться весной))
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neofizer
1481182946
о да..пару-тройку матчей как с крыльями и кабздец..
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Диктор
1481186490
Сколько же гав..а на нашей ветки.Но это лишь говорит о том ,что мы разговариваем а самой популярной команде в России.Если все кто пишет про шестое место согласятся признать себе голубизной, если будет не так,то я согласен пусть пишут.
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ЗЖМ
1481192585
Даёшь игры как с КС!!!)
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Zeff
1481194308
Наверно, в этом году, Спартак не займёт шестое место. ПЯТОЕ!
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