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    Тарасов надеется, что у «Спартака» весной наступит спад

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил надежду, что у «Спартака» во второй части РФПЛ будет спад. Напомним, что по итогам 17-ти туров красно-белые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    – Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае «Локомотива»?

    – Скажу на примере «Спартака». Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

    – «Спартак» возьмет чемпионство?

    – Хочу, чтобы «Локомотив» взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

    – Кто может составить конкуренцию красно-белым?

    – Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне «Спартак» плохо играет. Будем на это надеяться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 07:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 9 декабря 2016, 13:38

      Бузов всё надеется, что у всех вокруг спад будет. На себя надо...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 декабря 2016, 12:15

      надо на себя надеяться, а не на то, что у соперника спад наступит....Самим играть надо, тогда и победы над сильными соперниками придут.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 декабря 2016, 10:10

      Мы все надеемся.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 15:57

      Сосни чупа-чупса, большого и не сладкого... А Спартак надеюсь придёт к чемпионству!

      0
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      Рейтинг: +16

      richardwili 8 декабря 2016, 14:58

      У Спартака уже спад с крыльями был. Это был первый шаг!!!!

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 8 декабря 2016, 14:23

      надейтесь конечно)))а играть не пробовали??

      1
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      Рейтинг: +1586

      srg38 8 декабря 2016, 11:44

      Спартак даже не надеется, что у «Тарасова» когда нибудь наступит подъем.

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 декабря 2016, 11:18

      им лучше надеяться,что СПАРТАК оступится,чем самим показать себя ...Надеюсь,что красно-белые возьмут чемпионство всё-же,а локо выше 10 места не подымется....не тянет паровоз нынче....

      1
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 8 декабря 2016, 10:35

      жаба бузова душит вот и всё,хоть и разбежались,но видимо вирус бабской зависти от бузовой подхватил

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      Рейтинг: +8172

      nik55 8 декабря 2016, 10:23

      ты надейся на спад у паровоза а Спартак не трогай

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