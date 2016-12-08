Слуцкий: «Не будет удивительным, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что не удивится, если полузащитник армейцев Алан Дзагоев продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси Сити».

«Алан, безусловно, один из лучших игроков российского чемпионата, и неудивительно, что за ним наблюдают. Не будет удивительным, если он продолжит свою карьеру где-то на более высоком уровне. Сегодняшний матч нельзя назвать для него суперпоказательным, хоть он и забил мяч. Он очень много пропустил, и пока это еще не совсем тот Алан Дзагоев, каким он может быть в оптимальном состоянии», – отметил Слуцкий.