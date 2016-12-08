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  • Каррера: «Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева»

Каррера: «Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева»

8 декабря 2016, 00:12
15

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о наследии своего предшественника Дмитрия Аленичева.

«Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева. Я проработал с ним только 15 дней. Безусловно, что-то он оставил «Спартаку» в качестве наследия, но сейчас я стараюсь привить команде новую философию футбола от Карреры и двигаться к чемпионству», – сказал Каррера.

Кроме того, специалист рассказал о чемпионских амбициях команды.

«Мы бьемся на поле именно для того, чтобы стать чемпионами России. Наша задача – двигаться вперед и добиться максимального результата. «Спартак» может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло».

Напомним, под руководством Аленичева «Спартак» в этом сезоне РФПЛ провел один матч.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Lesha VV
1481145191
Зазнался
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Serjoga
1481146329
Как ты опустился ниже плинтуса! Ты команду готовил летом? Ты 15 дней был с Аленичевым и сейчас на него "катишь бочку"? Не бывать Спартаку чемпионом под твоим началом!
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GeorgeXIII
1481147292
главное - результат
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den161
1481175116
Что? Упустим титул если соперник будет сильнее. ))) звучит как мы победим если не проиграем
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bafor
1481214445
Молодец! На свои силы надеемся! Ни слова про судейство! Каррера настоящий мужик.
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franck_ribery
1481274749
Каррера тактично ответил! Вспомните димино интервью! Вот он был не прав)))
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