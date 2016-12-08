Каррера: «Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о наследии своего предшественника Дмитрия Аленичева.

«Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева. Я проработал с ним только 15 дней. Безусловно, что-то он оставил «Спартаку» в качестве наследия, но сейчас я стараюсь привить команде новую философию футбола от Карреры и двигаться к чемпионству», – сказал Каррера.

Кроме того, специалист рассказал о чемпионских амбициях команды.

«Мы бьемся на поле именно для того, чтобы стать чемпионами России. Наша задача – двигаться вперед и добиться максимального результата. «Спартак» может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло».

Напомним, под руководством Аленичева «Спартак» в этом сезоне РФПЛ провел один матч.