Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Боккетти интересуются «Бешикташ», «Галатасарай» и клубы из России и Италии

    Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико рассказал о переговорах своего клиента с московским клубом, а также об интересе со стороны других команд.

    «Сальваторе очень важен для «Спартака», и переговоры идут активно. Я думаю, что клубу было бы трудно его заменить, поскольку него есть опыт, он хорошо говорит по-русски.

    Остаться в Москве – приоритет. Однако в его услугах заинтересованы «Бешикташ», «Галатарасай», а также клубы из России и Италии», – приводит слова Д’Амико ITASportPress.

    Ранее сообщалось, что к Боккетти проявляет интерес «Зенит», готовый предложить контракт на 2,5 года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 декабря 2016, 23:35

      Агент цену набивает.Хотя если честно думаю Спартаку надо идти на компромисс.Боккетти свой родной спартаковец.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 