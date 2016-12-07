Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адвокат Еременко: «Нарушение антидопинговых правил со стороны Романа было ненамеренным»

    Адвокат полузащитника ЦСКА Романа Еременко Артем Пацаев считает необходимым подать апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации игрока на два года.

    «Как я и ожидал, КДК УЕФА вынужден был признать, что нарушение антидопинговых правил со стороны Еременко было ненамеренным – и именно поэтому срок дисквалификации составил два, а не четыре года.

    Однако я в корне не согласен с тем, что КДК УЕФА, сказав «А», не сказал «Б». То есть никак не учел чрезвычайно низкой степени халатности Романа в случившемся.

    Я полагаю, что надо обязательно обжаловать решение УЕФА в апелляционный орган. Согласно дисциплинарным правилам УЕФА, в случае подачи жалобы игроком апелляционный орган не вправе увеличивать наложенную санкцию.

    Роман в любом случае ничего не потеряет, но, возможно, апелляционный орган более внимательно отнесется к представленной нами позиции Романа и подтверждающим ее документам.

    Но в любом случае, как я ранее и говорил, принимать решение, обжаловать ли решение УЕФА, будет сам Роман», – сказал Пацев.

    Напомним, Еременко был отстранен от футбола из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов кокаина.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 8 декабря 2016, 12:55

      Вообщето если по честноку то ставить его на учет как наркомана, во вторых отобрать у него рабочую карту так как он наркоман. А в третьих гнать его из спорта РФ, пусть у финов травится на здоровье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 декабря 2016, 00:10

      Как можно непреднамеренно употребить КОКАИН? Гнать Еременко из спорта и его агента тоже! Наркоманам нечего делать на футбольном поле! Никто не опроверг инфу о КОКАИНЕ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      тоширо > Serjoga 8 декабря 2016, 13:38

      думал кекс с пудрой, а он с коксом)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Venya88 7 декабря 2016, 23:59

      Он что дорожку кокса с нафтизином перепутал ??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2016, 23:47

      Ну вот, недруги орали, а некоторые продолжают, что Ерёменко принял наркотик

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 декабря 2016, 22:57

      За наркоту так то в тюрьму сажают

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 