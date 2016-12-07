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    Защитник «Зенита» пройдет просмотр в «Спартаке»

    «Спартак» проявляет интерес к защитнику пензенского «Зенита» Евгению Алферову. Красно-белые уже отправили запрос с просьбой отпустить футболиста на просмотр, сообщает портал «Пенза-Взгляд». По данным источника, «Зенит» дал согласие, и 21-летний футболист пробудет в московском клубе с 12 января по 6 февраля 2017 года.

    Алферов в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате второго дивизиона, в которых забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 17:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 7 декабря 2016, 19:59

      то бокетти, то Жирков. теперь еще кого то придумали))) сегодня все новосткники футбольные утки гоняют)))

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 7 декабря 2016, 19:47

      Знаю его, сам из Пензы, действительно хороший защитник, но правда это для Спартака не усиление) Но парень перспективный!

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > _peretrukhin8 7 декабря 2016, 20:07

      в 2-ю команду..а там посмотрят:)

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      Рейтинг: +2744

      a_who 7 декабря 2016, 18:29

      новость убила !

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      Рейтинг: +300

      Zeff > a_who 7 декабря 2016, 18:47

      А это пензюк.

      0
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 7 декабря 2016, 18:17

      Люблю эти яркие заголовки на сайте)))это в стиле "Арсенал собирается приобрести нападающего Спартака", в итоге Арсенал тульский,а Спартак из Анапы,выступающий во второй лиге)))

      4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 7 декабря 2016, 18:09

      Это и есть обещаное "серьезное" усиление? Футболист из второго дивизиона? Ну всё, трепещите теперь Зенит, ЦСКА и иже с ними! Наша оборона будет непроходима АСБСОЛЮТНО!

      5
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > oyabun 7 декабря 2016, 19:28

      да утка это.невериться что-то.на кой ляд он нужен.он свое отыграл.

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