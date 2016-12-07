Защитник «Зенита» пройдет просмотр в «Спартаке»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику пензенского «Зенита» Евгению Алферову. Красно-белые уже отправили запрос с просьбой отпустить футболиста на просмотр, сообщает портал «Пенза-Взгляд». По данным источника, «Зенит» дал согласие, и 21-летний футболист пробудет в московском клубе с 12 января по 6 февраля 2017 года.

Алферов в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате второго дивизиона, в которых забил четыре гола.