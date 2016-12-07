Черчесов попросил завершить следующий сезон в РФПЛ 12-13 мая

Следующий сезон в РФПЛ может быть сокращен по времени проведения. С таким предложением выступил тренерский штаб сборной России.

«Сегодня я получил бумагу, подписанную главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым. В ней есть ряд просьб, которые мы рассмотрим на общем собрании лиги; в основном они касаются сезона-2017/18. Так, сборная попросила, чтобы последний тур чемпионата-2017/18 прошел 12-13 мая. Поэтому, вероятно, придется начать чемпионат раньше. Этот вопрос, скорее всего, мы будем рассматривать на общем собрании лиги», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.